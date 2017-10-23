Хедира: «Это мой первый хет-трик в карьере!»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, отметившийся тремя голами в ворота «Удинезе», поделился впечатлениями от матча:

«Я счастлив, что нам удалось завершить эту сложную игру победой, это было очень важно после двух последних матчей с „Аталантой“ и „Лацио“. Это был первый хет-трик в моей карьере, что очень здорово! Но еще больше я рад нашей победе.

„Ювентусу“ всегда тяжело, когда он не побеждает, а тут еще и красная карточка Манджукича. Было непросто, но мы остаемся одной из лучших команд Европы, что и доказали».

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