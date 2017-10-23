Зидан: «Надо признать, что „Реал“ не может всегда играть идеально»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Эйбаром», в котором «сливочные» одержали убедительную победу:

«Команда хорошо играла в обороне. Пускай я считаю, что мы выступили неидеально, но всё равно рад победе. Нам не хватило мобильности, могли лучше распоряжаться мячом. Надо признать, что мы не можем всегда играть идеально.

Бензема на лавке? Таков был план. После изнуряющих недель мы решили оставить его в запасе. Здесь нет никаких намеков. Ему нужно было отдохнуть, а затем он провел отличную половину тайма».

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