Кассано: «Я мог бы играть на Марсе, как Месси и Неймар»

Завершивший карьеру нападающий Антонио Кассано считает, что мог добиться гораздо большего за эти годы:

«Да, я парень проблемный. Никогда не знал, в каком настроении проснусь следующим утром. Я мог играть на другой планете, но мне не нравилось тренироваться, я любил покушать и в итоге себя разрушил...

Я играл в лучших клубах мира: „Реале“, „Интере“ и „Милане“. Будь у меня другая голова на плечах, я мог бы играть на Марсе, как Месси, Неймар и другие».

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