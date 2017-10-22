Кейн: «„Тоттенхэм“ мог забить „Ливерпулю“ и больше»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил два мяча в ворота «Ливерпуля», но уверен, что его команда в сумме могла забить больше четырех:

«Это было невероятно! Мы хотели начать интенсивно, заставив болельщиков вскочить со своих мест. Именно это мы и сделали.

Когда счет стал 2:1, нужно было сохранять концентрацию. Мы знали, что моменты еще будут, и во втором тайме отлично справились, реализовав их. Могли забивать и больше. Их гол нельзя назвать закономерным, но это футбол. „Тоттенхэм“ надежно сыграл и в обороне».

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