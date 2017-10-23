Вице-президент РФС вошел в комитет УЕФА по техническому развитию

Вице-президент РФС Сергей Анохин вошел в состав комитета УЕФА по техническому развитию. Анохина представили на конгрессе УЕФА, который прошел с 16 по 20 октября в Белфасте.
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Вице-президент РФС Сергей Анохин вошел в состав комитета УЕФА по техническому развитию. Анохина представили на конгрессе УЕФА, который прошел с 16 по 20 октября в Белфасте.
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