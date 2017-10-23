«Спартак» поздравил с 80-летием Ивана Варламова

Сегодня исполнилось 80 лет знаменитому в прошлом защитнику Ивану Варламову. Иван Алексеевич выступал за «Спартак» в 1964–1965 и в 1967 годах, провел здесь 86 матчей и в 1965 году стал обладателем Кубка СССР. Клуб поздравил своего бывшего футболиста с юбилеем:

«ФК „Спартак-Москва“ от всей души поздравляет Ивана Алексеевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!»

После окончания игровой карьеры Варламов с 1976 по 1983 год работал начальником команды и тренером «Спартака».

Сегодня исполняется 80 лет ветерану красно-белых Ивану Алексеевичу Варламову. pic.twitter.com/XOtZ72DsTH — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 октября 2017 г.

Напомним, что самому «Спартаку» в этом году исполнилось 95 лет.

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