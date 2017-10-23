«Амкар» опротестовал желтую карточку Идову

В матче 14-го тура РФПЛ «Спартак» - «Амкар» арбитр Павел Кукуян запомнился спорным решением. Хавбек гостей Брайн Идову упал в штрафной соперника, и вместо назначения пенальти судья решил показать футболисту желтую карточку за симуляцию. Пермяки подали апелляцию в РФС. Об этом сообщил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин:

«Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Мы понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему. Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх».

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