«Амкар» опротестовал желтую карточку Идову

В матче 14-го тура РФПЛ «Спартак» - «Амкар» арбитр Павел Кукуян запомнился спорным решением. Хавбек гостей Брайн Идову упал в штрафной соперника, и вместо назначения пенальти судья решил показать футболисту желтую карточку за симуляцию. Пермяки подали апелляцию в РФС. Об этом сообщил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин:
«Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Мы понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему. Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх».
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– Слушайте, судья сегодня вообще без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем, и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал.
А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит.
– Слушайте, судья сегодня вообще без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем, и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал.
А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит.