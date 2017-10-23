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«Амкар» опротестовал желтую карточку Идову

сегодня, 15:23
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

В матче 14-го тура РФПЛ «Спартак» - «Амкар» арбитр Павел Кукуян запомнился спорным решением. Хавбек гостей Брайн Идову упал в штрафной соперника, и вместо назначения пенальти судья решил показать футболисту желтую карточку за симуляцию. Пермяки подали апелляцию в РФС. Об этом сообщил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин:

«Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Мы понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему. Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх».

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Все комментарии
RDeanW
сегодня в 15:51
заметьте: если после игры куча коней кричали, что спартак тянут, то после своих ручек с зенитом все попрятались) вся суть копытных)
FERIS
сегодня в 15:49
    LOpp ответил Беренгар
    сегодня в 15:48
    Беренгар:
    Кукуяна депортировать на родину что б российский футбол не портил
    не повезло Идову, что у Симоняна в прошлом году юбилей был.
    Адвокат 76
    сегодня в 15:47
    Толку от этого протеста всё равно не будет ни какого.
    mikysss ответил pereletnii
    сегодня в 15:43
    pereletnii:
    Украдена победа у Амкара.
    "Уважаемый", пенальти был спору нет, но его еще забить надо было, так что говорить мол "украли победу" некорректно, а так ничья закономерна, как и ваша с конями
    makkie ответил pereletnii
    сегодня в 15:43
    pereletnii:
    Украдена победа у Амкара.
    Руслан, понедельник вроде, а ты уже не в ладах с логикой)
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:38
    Червиченко — о матче «Спартак» – «Амкар»:

    – Слушайте, судья сегодня вообще без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем, и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал.
    А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит.
    pereletnii ответил CTAPbIU
    сегодня в 15:33
    CTAPbIU:
    А легкоатлетам за подобные трюки медальки дают...
    Ты про паршивлюка?
    CTAPbIU
    сегодня в 15:29
    А легкоатлетам за подобные трюки медальки дают...
    pereletnii ответил Шуnя771
    сегодня в 15:28
    Шуnя771:
    А ещё Требуйте, чтобы следующая игра началась с пеналя в ворота Чемпионов!)
    Олеже,ты веришь что спам по чесному чемпионом стал?
    pereletnii
    сегодня в 15:28
    федун и севильцам насыпал,но вот дома они не сольют,болельщики их порежут иначе
    Шуnя771
    сегодня в 15:27
    А ещё Требуйте, чтобы следующая игра началась с пеналя в ворота Чемпионов!)
    pereletnii
    сегодня в 15:27
    Украдена победа у Амкара.
    pereletnii
    сегодня в 15:26
    Бесполезняк,федун башляет в эти конторы и мутко с черчесовым банкеты оплачивает.
    sir-5
    сегодня в 15:26
    Бесполезно.Но если случится-справедливо.
    Беренгар
    сегодня в 15:25
    Кукуяна депортировать на родину что б российский футбол не портил
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