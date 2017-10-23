Все билеты на матч «Базель» - ЦСКА проданы

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Турция. Супер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:00 сегодня Реал Сосьедад -:- Эспаньол
22:00 сегодня Депортиво -:- Жирона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Краснодар
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 14 тур
12:00 Матч завершен Локомотив (мол) 0:1 Краснодар (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
15:44
Рональд Куман ушел в отставку с поста главного тренера «Эвертона»2
14:51
Будогосский: «Мяч попал в руку Фернандесу? Не было оснований назначать пенальти»33
14:39
Джеко признан автором лучшего гола недели в ЛЧ. Глушаков — третий28
12:43
Кержаков: «Надеюсь, в будущем в составе „Зенита“ будет играть много питерских ребят»72
10:31
Руководство «Реала» желает, чтобы Почеттино стал следующим тренером «сливочных»24
15:23
«Амкар» опротестовал желтую карточку Идову17
15:16
Куртуа: «Мы понимали, чем может грозить поражение от „Уотфорда“»2
15:00
Билетов на матч «Севилья» - «Спартак» в свободной продаже не будет16
14:26
Бонуччи хотел отдать капитанскую повязку Монтоливо после матча с «Дженоа»13
14:10
Компания Molten стала поставщиком мячей для Лиги Европы6
14:02
Вернблум: «Мы очень хотели подарить болельщикам три очка, но не получилось»20
13:57
Тео Эрнандес может начать выступления в сборной Испании, если его не вызовет Франция4
13:46
Футболисты грузинского клуба «Чихура» попали в аварию8
13:34
Бывший наставник «Лацио» и «Наполи» Рея может возглавить сборную Словении1
13:23
«Уфа» обжалует решение арбитра показать «горчичник» Йокичу5
13:17
Мевля: «Санкт-Петербург в трех словах? Удивительный, большой и дождливый»23
13:12
Габи продлит контракт с «Атлетико» на один год2
13:02
Мюллер угодил в лазарет «Баварии» на 3 недели5
12:53
Капелло отказался вернуться в «Милан»5
12:31
Наингголан: «Я боюсь пропустить еще один чемпионат мира»3
12:24
Хендерсон: «Каждый из игроков „Ливерпуля“ заслуживал покинуть поле спустя 30 минут матча»6
12:15
Кержаков: «Если российский футболист талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита»18
11:41
Зидан: «Роналду — лучший футболист своего поколения»52
11:33
Конте: «Я отличаюсь от других менеджеров „Челси“»4
11:24
«Манчестер Юнайтед» готовит для Моуриньо новый пятилетний контракт18

Все билеты на матч «Базель» - ЦСКА проданы

сегодня, 14:46
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКА31.10.2017 в 22:45 Не начался

Пресс-атташе «Базеля» Андреа Рут сообщила о том, что все билеты на матч с ЦСКА в рамках 4-го тура Лиги чемпионов уже распроданы:

«Все билеты на домашний матч „Базеля“ против ЦСКА проданы. Мы ожидаем аншлаг среди швейцарских болельщиков на матч против российской команды. Болельщикам команды гостей мы выделили 1700 билетов, однако информацию о том, сколько примерно приедет фанатов из России, мы сможем дать в пятницу».

Встреча состоится 31 октября. Напомним, что в домашнем матче «армейцы» швейцарцам уступили.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
makkie ответил RussianHorse
сегодня в 15:50
RussianHorse:
Это уже 4-й аншлаг за месяц, мы уже привыкли) Это с середняками, типа спартака всего 24.000 собираем, а с серьёзными командами «солд-аут»
Даже с Зенитом "солд-аута" не было, с какими серьезными командами вы собирали аншлаги то? Только в ЛЧ, и то пока толку нет)
Красно Синий воин
сегодня в 15:49
Все билеты на матч «Базель» - ЦСКА проданы

А кто бы сомневался!
ДАША Д
сегодня в 15:38
Базель хорош как никогда!
Шамаич ответил RussianHorse
сегодня в 15:36
RussianHorse:
Это уже 4-й аншлаг за месяц, мы уже привыкли) Это с середняками, типа спартака всего 24.000 собираем, а с серьёзными командами «солд-аут»
Это со времён приезда Челси ты посчитал?
Одно слово румын
сегодня в 15:36
Швейцарцам шоу явно понравилось
Académica de Coimbra ответил RussianHorse
сегодня в 15:36
RussianHorse:
Это уже 4-й аншлаг за месяц, мы уже привыкли) Это с середняками, типа спартака всего 24.000 собираем, а с серьёзными командами «солд-аут»
    RussianHorse
    сегодня в 15:35
    Это уже 4-й аншлаг за месяц, мы уже привыкли)
    Это с середняками, типа спартака всего 24.000 собираем, а с серьёзными командами «солд-аут»
    Некошерная свинья ответил sir-5
    сегодня в 15:32
    sir-5:
    14:28 мск : 28 комментариев,из них 22 спартачьих.
    Скажи адрес заправки, позвоню твоему хозяину, расскажу чем ты занят, пролетарий.
    Жека Сорокин
    сегодня в 15:31
      Шамаич
      сегодня в 15:31
      Любят в Швейцарии 18+
      sir-5
      сегодня в 15:29
      14:28 мск : 28 комментариев,из них 22 спартачьих.
      Жека Сорокин
      сегодня в 15:28
      Кстати а почему до сих пор Неймар висит на обложке в форме Барсы?
      kastites
      сегодня в 15:27
      Базель победит 7-0
      Académica de Coimbra ответил sir-5
      сегодня в 15:23
      sir-5:
      Молодец.Только я на бензоколонке Лукойла подрабатываю.Там Федун к заправочному шлангу компы подключил.Правда,цену бензина поднял на рубль.
      Конь, работающий на заправке Лукойла. Вопросов нет, ясно почему ты ненавидишь "офисных" спартачей, ахахаха.
      Шуnя771 ответил Алексей Буренин
      сегодня в 15:23
      Алексей Буренин:
      Интересно на что расчитует ЦСКА
      На Джек - Пот))
      RIR68
      сегодня в 15:22
        Académica de Coimbra ответил sir-5
        сегодня в 15:20
        sir-5:
        Я на заслуженном отдыхе.Теперь пользуюсь всеми благами жизни.
        Не понимаю, говоришь, что на пенсии и все у тебя хорошо. А самого зависть гложет, что у кого-то халявный интернет...
        RUSTY8 ответил Жека Сорокин
        сегодня в 15:20
        Жека Сорокин:
        Швейцарцы не в курсе что у коней 36 болельщиков?
        близлежащие воинские части подтянут + персонал цехов по сборке швейцарских армейских ножей, как бэ в солидарность
        Жека Сорокин ответил sir-5
        сегодня в 15:19
        sir-5:
        Молодец.Только я на бензоколонке Лукойла подрабатываю.Там Федун к заправочному шлангу компы подключил.Правда,цену бензина поднял на рубль.
        так ты латентный Спартач
        sir-5 ответил Жека Сорокин
        сегодня в 15:18
        Жека Сорокин:
        он дома работает, конвертики складывает
        Молодец.Только я на бензоколонке Лукойла подрабатываю.Там Федун к заправочному шлангу компы подключил.Правда,цену бензина поднял на рубль.
        Жека Сорокин ответил Алексей Буренин
        сегодня в 15:18
        Алексей Буренин:
        Интересно на что расчитует ЦСКА
        уехать с целым очком...
        sir-5
        сегодня в 15:17
        ...из 18 комментариев 15 спартачьих.Буду вести "онлайн-учёт" .
        sir-5 ответил Académica de Coimbra
        сегодня в 15:16
        Académica de Coimbra:
        Сам-то со школы вернулся или с пашни, труженик?
        Я на заслуженном отдыхе.Теперь пользуюсь всеми благами жизни.
        Мельгарехо ответил Алексей Буренин
        сегодня в 15:13
        Алексей Буренин:
        Интересно на что расчитует ЦСКА
        сильно не опозориться.
        Мельгарехо
        сегодня в 15:12
        если Бенфики 5 отгрузили, то Акинфеев с десяток точно получит.
        Алексей Буренин
        сегодня в 15:09
        Интересно на что расчитует ЦСКА
        Жека Сорокин ответил Académica de Coimbra
        сегодня в 15:08
        Académica de Coimbra:
        Сам-то со школы вернулся или с пашни, труженик?
        он дома работает, конвертики складывает
        Académica de Coimbra ответил sir-5
        сегодня в 15:06
        sir-5:
        Неудивительно,что из восьми комментариев семь-поросячьих.Что им,бездельникам,делать в офисах,в рабочее время,при хозяйском безлимите,как не сидеть в интернете,на ветке ЦСКА??? Пардон,уже из девяти восемь...Корёжит их,по второму кругу пошли.А им бы о печальной судьбе "Спартака" в предстоящей встрече в Севилье поговорить.
        Сам-то со школы вернулся или с пашни, труженик?
        sir-5
        сегодня в 15:03
          Académica de Coimbra ответил Дмитрий Аександров
          сегодня в 15:02
          Дмитрий Аександров:
          Швейцарцы собираются смотреть на унижение ЦСКА, надо их разочаровать.
          Как это сделать, на стадион их не пустить что-ли?
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100