Все билеты на матч «Базель» - ЦСКА проданы

Пресс-атташе «Базеля» Андреа Рут сообщила о том, что все билеты на матч с ЦСКА в рамках 4-го тура Лиги чемпионов уже распроданы:

«Все билеты на домашний матч „Базеля“ против ЦСКА проданы. Мы ожидаем аншлаг среди швейцарских болельщиков на матч против российской команды. Болельщикам команды гостей мы выделили 1700 билетов, однако информацию о том, сколько примерно приедет фанатов из России, мы сможем дать в пятницу».

Встреча состоится 31 октября. Напомним, что в домашнем матче «армейцы» швейцарцам уступили.

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