«Уфа» обжалует решение арбитра показать «горчичник» Йокичу

«Уфа» считает несправедливым решение арбитра Сергея Куликова показать желтую карточку защитнику Бояну Йокичу в матче со «СКА-Хабаровск». Генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов сообщил о том, что клуб уже подал апелляцию:

«Мы сегодня по некоторым моментам, которые были в матче со „СКА-Хабаровск“, подали апелляцию. Один из них — по ошибочной жёлтой карточке Йоковичу, также попросили дать разъяснения по другой карточке за игру рукой. Не хочу комментировать судейство, получается, что несколько туров жалуюсь на судейство. Не очень приятно этим заниматься. С другой стороны, понимаю, что могут быть определённые огрехи со стороны судей. И это моя работа. Понимаю, что нам всем просто нужны разъяснения по некоторым моментам. Может, мы неправильно трактуем момент, не так ли? Это нормальный процесс, ничего такого в этом нет. Главное, чтобы не было предвзятости, а ошибаться могут все: и судьи, и футболисты, и тренеры, и руководители».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте