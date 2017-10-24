Алексей Миранчук: «Брат правильно сделал, что сам ударил, но там нужно было забивать»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после победы над «Краснодаром» (2:0) в 14-м туре РФПЛ подвёл итоги матча и прокомментировал нереализованный голевой момент Антона Миранчука:

«Юрий Сёмин сказал, что это была наша лучшая игра в сезоне? Я помню, он говорил, что с „Динамо“ была лучшая игра. То есть мы прогрессируем. Есть стабильность.

Мне не принципиально, на кого запишут гол, на меня или на Фарфана. Факт в том, что мы все там оказались, была насыщенность, поэтому удача нам улыбнулась.

Обиделся ли на брата, когда вышли вдвоём к воротам, и он не отдал пас? Он всё правильно сделал. Там защитник перекрывал. Сейчас пойду ему напихаю. Нужно реализовывать такие моменты».

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