Новым главным тренером «Лестера» станет Пюэль

Бывший наставник «Саутгемптона» Клод Пюэль станет новым главным тренером «Лестера». Сообщается, что руководство клуба уже уладило с Пюэлем практически все вопросы по контракту, который осталось только подписать. Напомним, что ранее «Лестер» отправил в отставку Крэйга Шекспира.
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Если ты всё контролируешь и находишь общий язык с игроками, то никто тебя не будет сливать. Любого могут уволить за неудовлетворительные результаты, неприкасаемых нет.
Вот и Шекспир изжил себя. Теперь очередь Пюэля.
Если ты всё контролируешь и находишь общий язык с игроками, то никто тебя не будет сливать. Любого могут уволить за неудовлетворительные результаты, неприкасаемых нет.
Вот и Шекспир изжил себя. Теперь очередь Пюэля.