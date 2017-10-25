Арнаис: «Представьте, как здорово дебютировать за „Барселону“ и одержать победу»

Вингер «Барселоны Б» Хосе Арнаис поделился впечатлениями от дебютного матча за основную команду «Барсы». 22-летний футболист отличился голом в первом поединке с «Мурсией» в 1/16 финала Кубка Испании (3:0).

«Дебютировать в первой команде „Барселоны“ – то, о чём ты мечтаешь с ранних лет. Я очень рад, что мне дали шанс сыграть вместе с такой замечательной командой. Я запомню этот момент навсегда. Представьте, как здорово выйти в стартовом составе „Барселоны“ в своём первом матче и одержать победу. Я начал этот сезон очень хорошо. Надеюсь, что продолжу в том же духе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте