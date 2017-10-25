«Уфа» разрешила приносить на домашние матчи термосы с горячими напитками

«Уфа» разрешила на домашние матчи своим болельщикам приносить с собой термос с горячими напитками.



«В трёх оставшихся матчах 2017 года, которые будут проведены в Уфе в розыгрыше чемпионата России, вы сможете проносить с собой термос (ёмкость не более одного литра) с горячими напитками на трибуны стадиона „Нефтяник“. У нас будет жарко!», - говорится в сообщении пресс-службы.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак удостоился премии за помощь детям-сиротам.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте