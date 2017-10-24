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Власти Чечни потребовали собрать полный стадион на матче «Ахмат» - «Анжи»

сегодня, 15:49
АхматАхмат-:-АнжиАнжи30.10.2017 в 19:30 Не начался

Власти Чечни потребовали обеспечить 100-процентную заполняемость домашнего стадиона «Ахмата» на матче 15-го тура РФПЛ с «Анжи». Для этой цели планируется активно привлекать студентов. В случае отказа студентам грозит отчисление, а ректорам вузов – увольнение.

Как рассказал один из студентов, руководителям учебных заведений и студентам пообещали «устроить очень серьезные проблемы» в том случае, если на поединок «Ахмат» - «Анжи» не соберется полный стадион. Матч должен состояться 30 октября.

Другой студент рассказал, что на специальном собрании представитель властей потребовал списки тех, кто не посещает стадион во время матчей ФК «Ахмат», чтобы наказать «прогульщиков». По словам студента, представитель власти очень много говорил о патриотизме и необходимости поддерживать клуб. Между тем, ректора он пригрозил уволить, а студентов отчислить в случае отсутствия должного уровня патриотизма.

Как сообщил один из сотрудников Минобразования республики, поскольку «Ахмат-Арена» вмещает 30 тысяч человек, то «людей должны выделять не только вузы и ссузы, но и все министерства, ведомства, организации и предприятия».

Ранее сообщалось, что местное правительство обязало школы Чечни закупить дневники с эмблемой «Ахмата».

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Все комментарии
Т34
сегодня в 16:04
Проще баранов на стадион согнать, Хотя какая разница, если там и людей за баранов считают.
Spectr ответил 95-shishani-95
сегодня в 16:03
95-shishani-95:
Пусть усилят команду и поставят норм тренера, тогда люди сами придут! С такими результатами насильно приходится людей заставлять
У вас там все через палку?Я бы на тебя глянул,картина маслом:Шишани убегает от пяти дубинок,загоняюших его на стадион)))
Alex-96
сегодня в 16:01
Скоро по 30 тысяч собирать будут смотреть как кадыров по утрам зарядку делают.
Адвокат 76
сегодня в 16:00
Бедные студенты, жалко их, особенно тех кто футбол не любит.
95-shishani-95 ответил Казанский
сегодня в 15:59
Казанский:
Берут пример с дружественного им Питера как заполнять стадион.Молодцы))))
Путинская Русь! Что поделаешь?
cska plus
сегодня в 15:58
Фантастика.
spz ответил Казанский
сегодня в 15:57
Казанский:
Берут пример с дружественного им Питера как заполнять стадион.Молодцы))))
Привычная практика, раньше была на выборах, теперь везде, скоро вообще без разрешения властей ни шагу нельзя сделать будет. До такой степени уже охренели
95-shishani-95
сегодня в 15:57
Пусть усилят команду и поставят норм тренера, тогда люди сами придут!
С такими результатами насильно приходится людей заставлять
Остапчук 67
сегодня в 15:57
В Питере происходит почти то же самое и никто не делает из этого трагедии.
Alex-96
сегодня в 15:56
В чечню надо туры продавать тем кто воочию хочет понаблюдать первообщинный строй.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:56
ПРЕДЛАГАЮ КАДЫРОВУ ОТЛАВЛИВАТЬ ПРОГУЛЬЩИКОВ В МОСКВЕ, ПИТЕРЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ И СИЛКОМ ТАЩИТЬ НА АХМАТ-АРЕНУ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ )))))
mphuZ
сегодня в 15:54
Это будет один из самых унылых понедельников в жизни студентов..
yudin_duda
сегодня в 15:53
Хотят посмотреть как Анжи махнат нагнет :)
Ministri Krasnodar
сегодня в 15:53
Охотно в это верю.Жалко простых людей конечно.Клан кадырова имеет 100% власти в республике.Но конец их будет по делам их.
Казанский
сегодня в 15:51
Берут пример с дружественного им Питера как заполнять стадион.Молодцы))))
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