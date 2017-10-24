Власти Чечни потребовали собрать полный стадион на матче «Ахмат» - «Анжи»

Власти Чечни потребовали обеспечить 100-процентную заполняемость домашнего стадиона «Ахмата» на матче 15-го тура РФПЛ с «Анжи». Для этой цели планируется активно привлекать студентов. В случае отказа студентам грозит отчисление, а ректорам вузов – увольнение.

Как рассказал один из студентов, руководителям учебных заведений и студентам пообещали «устроить очень серьезные проблемы» в том случае, если на поединок «Ахмат» - «Анжи» не соберется полный стадион. Матч должен состояться 30 октября.

Другой студент рассказал, что на специальном собрании представитель властей потребовал списки тех, кто не посещает стадион во время матчей ФК «Ахмат», чтобы наказать «прогульщиков». По словам студента, представитель власти очень много говорил о патриотизме и необходимости поддерживать клуб. Между тем, ректора он пригрозил уволить, а студентов отчислить в случае отсутствия должного уровня патриотизма.

Как сообщил один из сотрудников Минобразования республики, поскольку «Ахмат-Арена» вмещает 30 тысяч человек, то «людей должны выделять не только вузы и ссузы, но и все министерства, ведомства, организации и предприятия».

Ранее сообщалось, что местное правительство обязало школы Чечни закупить дневники с эмблемой «Ахмата».

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