Фильм о Стрельцове выйдет в 2019 году

Художественный фильм о советском футболисте Эдуарде Стрельцове выйдет в прокат в 2019 году, сообщил продюсер картины Алексей Учитель.
«Сейчас идет доработка сценария. Этот фильм готовится не к чемпионату мира по футболу, летом мы будем его только снимать. Планируется большой, масштабный проект, рассказывающий о драматичной и непростой истории этого футболиста.
В прокат он выйдет в 2019 году».
Фильм будет рассказывать о непростой судьбе одного из самых успешных нападающих московского «Торпедо» и сборной СССР, который был вынужден пропустить лучшие годы спортивной карьеры: в 20-летнем возрасте Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании и позже приговорен к тюремному сроку. На волю он вышел пять лет спустя.
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О чем ты?.
О чем ты?.
Воронина тоже с ним в один ряд можно ставить!!!
Воронина тоже с ним в один ряд можно ставить!!!
О таких людях нужно снимать фильмы.
О таких людях нужно снимать фильмы.