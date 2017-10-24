«Зенит» представил видео о матче с ЦСКА

«Зенит» на своем YouTube-канале выложил видео о матче с ЦСКА, который завершился вничью со счетом 0:0.
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|Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/8 финала
|21:45
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|Арсенал
|-:-
|Норвич Сити
|21:45
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|-:-
|Ман Юнайтед
|22:00
|сегодня
|Манчестер Сити
|-:-
|Вулверхэмптон
|Германия. Кубок 2017/2018, 2 раунд
|19:30
|53’
|Вехен
|0:2
|Шальке-04
|19:30
|50’
|Байер
|1:1
|Унион
|21:45
|сегодня
|Магдебург
|-:-
|Боруссия Д
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
|20:30
|12’
|Картахена
|0:0
|Севилья
|21:30
|сегодня
|Сарагоса
|-:-
|Валенсия
|22:30
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|Мурсия
|-:-
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|Италия. Серия А 2017/2018, 10 тур
|21:45
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|Интер
|-:-
|Сампдория
«Зенит» на своем YouTube-канале выложил видео о матче с ЦСКА, который завершился вничью со счетом 0:0.
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