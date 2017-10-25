МЮ претендует на Ройса

Несмотря на то, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс подвержен травмам и сейчас восстанавливается после частичного разрыва крестообразных связок колена, интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо уже некоторое время хочет видеть в своей команде высококлассного вингера - летом клуб пытался заманить к себе Ивана Перишича и Гарета Бэйла, но так как эти сделки провернуть не удалось, то боссы МЮ обратили внимание на Ройса.

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