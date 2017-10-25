«Челси» нужен Сауль Ньигес

Лондонский «Челси» предпримет попытку подписать полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.

По слухам, 22-летний хавбек так впечатлил руководство «синих», что они готовы заплатить «матрасникам» за игрока 71 млн фунтов.

Стоит отметить, что минувшим летом хавбек продлил контракт с мадридским клубом до 2026 года. В трудовом соглашении между клубом и игроком прописан пункт об отступных, которые составляют 134 млн фунтов.

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