«Севилья» нацелилась на нападающего «Сент-Этьена»

Согласно сообщениям СМИ, «Севилья» намерена подписать нападающего «Сент-Этьена» Жонатана Бамба. Действующий контракт Жонатана с французским клубом рассчитан до 2018 года, и вполне вероятно, что 21-летний игрок может покинуть клуб уже в это зимнее трансферное окно. Одним из возможных вариантов дальнейшей карьеры футболиста является «Севилья», которая проявляла интерес к игроку.



Напомним, что недавно «Севилья» продлила контракт со своим португальским полузащитником Даниэлом Карришу.

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