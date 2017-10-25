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«Севилья» нацелилась на нападающего «Сент-Этьена»

сегодня, 12:06

Согласно сообщениям СМИ, «Севилья» намерена подписать нападающего «Сент-Этьена» Жонатана Бамба. Действующий контракт Жонатана с французским клубом рассчитан до 2018 года, и вполне вероятно, что 21-летний игрок может покинуть клуб уже в это зимнее трансферное окно. Одним из возможных вариантов дальнейшей карьеры футболиста является «Севилья», которая проявляла интерес к игроку. 

Напомним, что недавно «Севилья» продлила контракт со своим португальским полузащитником Даниэлом Карришу.

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Гражданиннн
Гражданиннн
сегодня в 12:27
скоро будет статья : Севилья нацелилась на четырёх игроков Московского Спартака Квинси Промес, Луиса Адриано, Дениса Глушакова и Мельгарехо
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