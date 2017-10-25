«Ливерпуль» готов продать Коутиньо за 150 млн евро

Согласно сообщениям СМИ, «Ливерпуль» готов расстаться с полузащитником Фелиппе Коутиньо за 150 миллионов евро. Утверждается, что «Барселона» является главным заинтересованным лицом по покупке 25-летнего игрока и уже готова предложить новый контракт футболисту в это зимнее трансферное окно. Сообщается, что агент игрока уже встретился с руководством испанского клуба и заверил, что «Ливерпуль» готов расстаться с лидером команды не менее чем за 150 миллионов евро. Однако как сообщалось ранее, «Барса» готова предложить только 80 млн евро.

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