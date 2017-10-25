«Интер», «Лацио» и «Атлетико» проявляют интерес к Торрейре

Полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра оказался интересен миланскому «Интеру». Как утверждает источник, «нерадзурри» планируют подписать уругвайского футболиста, если им не удастся заполучить хавбека «Баварии» Артуро Видаля.

21-летний уругваец в текущем сезоне принял участие в 9 матчах Серии А и отдал 1 результативную передачу. В его услугах также заинтересованы «Лацио» и «Атлетико».

Этим летом Торрейра продлил свой контракт с «Сампдорией» до июня 2022 года.

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