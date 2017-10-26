Зидан: «Лучший ли я тренер в мире? Нет, я считаю, что есть лучше»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свою награду лучшему тренеру 2017 года по версии ФИФА:

«Я не знаю, кто лучший тренер, – вы постоянно об этом говорите, а не я. Я принял эту награду, и я считаю, что это за ту работу, которую мы проделали. Мы многое выиграли с этой командой, и я рад этому призу, и я не здесь не для того, чтобы говорить, что не заслужил его. Я заслужил и забрал эту награду.

Лучший ли я тренер в мире? Мой ответ: „Нет“, вот и всё. Я считаю, что есть лучше. Если в течение десяти лет я буду тренировать и выигрывать, то тогда и поговорим об этом, но сейчас – нет. Мне это не важно, я не хочу ничего знать об этом: меня волнует работа и возможность наслаждаться тем, что делаешь. Есть люди, которым нравится говорить на эту тему, но мне – нет».

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