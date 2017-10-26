Форсберг: «Тяжело 60 минут играть с „Баварией“ в меньшинстве. Хотим победить их в субботу»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг, отметившийся голом в ворота «Баварии», поделился впечатлениями от поединка 1/16 финала Кубка Германии. Встреча завершилась победой мюнхенцев в серии пенальти (1:1, 5:4 - пен.). С 53-й минуты матча «Лейпциг» играл в меньшинстве из-за удаления Наби Кейта.

«Конечно, нам больно, ведь мы показали хорошую игру. На протяжении 60 минут мы были в меньшинстве. Тяжело играть в такой ситуации против „Баварии“. Но мы всё равно можем гордиться собой. Мы отдали все силы, сражаясь за результат. Жизнь продолжается. В субботу мы снова играем с ними и в этот раз хотим победить», — заявил Форсберг.

28 октября команды вновь сыграют между собой, но на этот раз в рамках чемпионата страны.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте