Балотелли: «Меня раздражает критика личной жизни»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, который результативно действует во французском клубе, рассказал, как относится к критике.

«Меня раздражает, когда критика касается личной жизни или человеческих характеристик. Это не относится к футболу. Футбольных критиков это не касается. Критики меня не любят, но они существуют, и это надо принять. Они – часть работы. Если вы не принимаете критиков, значит, вам не нужно идти в спорт да и вообще работать».

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