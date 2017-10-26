Ульрайх: «К сожалению, я отразил только один пенальти»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх после победы над «РБ Лейпциг» (1:1, 5:4 - пенальти) в 1/16 финала Кубка Германии поделился своими впечатлениями от игры:

«Это всегда интересно, когда дело доходит до серии пенальти. Жаль, мы не смогли справиться за 120 минут, но я рад, что смог команде пройти в следующую стадию.

Большой поклон нашему тренеру вратарей, с которым мы тщательно разбираем пенальти. К сожалению, я отразил только один удар, но этого хватило, так как наши ребята хорошо сделали свою работу».

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