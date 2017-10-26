Роббен: «Матч с „Лейпцигом“ стоил нам очень много нервов»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен подвёл итоги матча с «Лейпцигом» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Поединок завершился победой мюнхенской команды (1:1, 5:4 - пенальти).

«Игра стоила нам очень много нервов. Это был футбол очень высокого уровня, друг другу противостояли две топ-команды. Это был очень интенсивный матч.

Мы пропустили, будучи в большинстве, но, к счастью, смогли сравнять счёт. Потом у нас было ещё много шансов, но немного не везло. Юпп Хайнкес хорошо подготовил нас. Мы знали, что нас ожидает. В первом тайме мы выглядели нормально, по крайней мере, тогда, когда мяч был у соперника. Мы грамотно располагались на поле, но допускали слишком много ошибок при построении игры. Соперник в такие моменты был очень опасен. Когда мы теряли мяч, они сразу устремлялись в атаку».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте