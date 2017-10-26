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Эррера: «„Тоттенхэм“ претендует на все трофеи, но МЮ должен его обыграть»

сегодня, 06:21
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ТоттенхэмТоттенхэм28.10.2017 в 14:30 Не начался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом» в рамках 10-го тура АПЛ:

«Как бы не завершился матч, наша разница с ними не будет составлять 4 или 5 очков, но мы должны их обыграть, потому что „Тоттенхэм“ является нашим прямым конкурентом за титул, а также потому, что мы играем дома.

За последние два-три сезона „Тоттенхэм“ заметно преобразился. Они претендуют на все трофеи».

Напомним, в предыдущем туре МЮ уступил «Хаддерсфилду» (1:2), а «Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» (4:1). На данный момент у «манкунианцев» и «шпор» по 20 очков.

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 07:34
"...Они претендуют на все трофеи».

Вест Хэм другого мнения...!)))
тайный фанат роналду
сегодня в 07:22
Тоттенхэм уже 50-т лет ни на что не претендует.
cska plus
сегодня в 07:12
Обыграет.
Académica de Coimbra ответил sparxx2
сегодня в 07:12
sparxx2:
Ну если до португальской деревни Коимбра "дотянули" интернет, значит ты встал в 4:00, что делает тебя ещё ....мудрее))))))))))), португалочка-цыганочка)))))
Давай в школу собирайся или что у вас там в кибуце, острячка.
sparxx2 ответил Académica de Coimbra
сегодня в 07:06
Académica de Coimbra:
У меня - то иное время, если чо, израильтяночка.
Ну если до португальской деревни Коимбра "дотянули" интернет, значит ты встал в 4:00, что делает тебя ещё ....мудрее))))))))))), португалочка-цыганочка)))))
Académica de Coimbra ответил sparxx2
сегодня в 07:03
sparxx2:
Когда новость выходит в 6:21, а фанат вот этих трёх клубов ОДНОВРЕМЕННО (Любимые команды Спартак (Москва), Академика (Коимбра), Бешикташ (Стамбул) спустя всего 10 минут уже успел нагадить - не то что стоить обижаться, а благодарить за комплимент !
У меня - то иное время, если чо, израильтяночка.
sparxx2 ответил Académica de Coimbra
сегодня в 07:03
Académica de Coimbra:
Уже не на все, на классе вест хэму слили, кипоносы.
Когда новость выходит в 6:21, а фанат вот этих трёх клубов ОДНОВРЕМЕННО (Любимые команды Спартак (Москва), Академика (Коимбра), Бешикташ (Стамбул) спустя всего 10 минут уже успел нагадить - не то что стоить обижаться, а благодарить за комплимент !
Serge Boykov
сегодня в 07:00
Будет хороший матч! Думаю выйграет Тотенхэм, он сейчас на ходу...
Да и состав покруче на данный момент!
Манчестер не впечатляет,как начали выигрывать ,то расслабились!
В любом случае будет битва
Académica de Coimbra
сегодня в 06:31
Уже не на все, на классе вест хэму слили, кипоносы.
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