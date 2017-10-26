Эррера: «„Тоттенхэм“ претендует на все трофеи, но МЮ должен его обыграть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом» в рамках 10-го тура АПЛ:

«Как бы не завершился матч, наша разница с ними не будет составлять 4 или 5 очков, но мы должны их обыграть, потому что „Тоттенхэм“ является нашим прямым конкурентом за титул, а также потому, что мы играем дома.

За последние два-три сезона „Тоттенхэм“ заметно преобразился. Они претендуют на все трофеи».

Напомним, в предыдущем туре МЮ уступил «Хаддерсфилду» (1:2), а «Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» (4:1). На данный момент у «манкунианцев» и «шпор» по 20 очков.

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