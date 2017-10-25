Игрок индонезийского клуба продемонстрировал невероятную скорость во время голевой атаки

Теренс Пухири - нападающий «Пусамания Борнео» - клуба, выступающего в высшем дивизионе чемпионата Индонезии, продемонстрировал умопомрачительную скорость во время атаки в одном из матчей местного первенства.

21-летний футболист молнией промчался через 2/3 поля, забив сумасшедший гол.

Вероятно, конкуренцию Пухири в скорости смог бы составить знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, который ранее выразил надежду принять участие в нескольких футбольных матчах в 2018 году.

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