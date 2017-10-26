Глушаков: «Многие недооценивают Кубок России, а я считаю этот трофей престижным»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу московского коллектива над «Спартаком» из Нальчика в 1/8 финала Кубка России:

«На каждую игру нужно уметь настраиваться, важно оставаться профессионалом. Надо понимать цену этого Кубка. Многие клубы Премьер-Лиги недооценивают его и поэтому вылетают. А я думаю, что выиграть Кубок России — это очень престижно. Так что настрой был нормальный, но, возможно, не у всех. Особенно поначалу.

Мы ожидали, что Нальчик может забить со стандартов. Это произошло из-за наших индивидуальных ошибок. В футболе так бывает — где-то недоработали, стечение обстоятельств и пропустили гол. Но я всё равно знал, что мы победим.

Ещё до гола Пашалича внутри была твёрдая уверенность, что мы добьёмся положительного результата. Федуна в раздевалке не застал, был на процедурах. Но слышал, что он поздравил ребят с тем, что прошли дальше».

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