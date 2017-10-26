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Глушаков: «Многие недооценивают Кубок России, а я считаю этот трофей престижным»

сегодня, 09:08
СпартакСпартак5 : 2Спартак-НальчикСпартак-НальчикМатч завершен

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу московского коллектива над «Спартаком» из Нальчика в 1/8 финала Кубка России:

«На каждую игру нужно уметь настраиваться, важно оставаться профессионалом. Надо понимать цену этого Кубка. Многие клубы Премьер-Лиги недооценивают его и поэтому вылетают. А я думаю, что выиграть Кубок России — это очень престижно. Так что настрой был нормальный, но, возможно, не у всех. Особенно поначалу. 

Мы ожидали, что Нальчик может забить со стандартов. Это произошло из-за наших индивидуальных ошибок. В футболе так бывает — где-то недоработали, стечение обстоятельств и пропустили гол. Но я всё равно знал, что мы победим.

Ещё до гола Пашалича внутри была твёрдая уверенность, что мы добьёмся положительного результата. Федуна в раздевалке не застал, был на процедурах. Но слышал, что он поздравил ребят с тем, что прошли дальше».

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Все комментарии
Vadik
сегодня в 10:27
У "Спартака" больше шансов взять КР, чем выиграть РФПЛ.
Василий 50
сегодня в 10:26
Глушаков, ты раздражаешь даже болельщиков "Спартака", когда говоришь.
starche
сегодня в 10:11
Никого не интересует твоё мнение.
Адвокат 76
сегодня в 10:11
Кубок России надо возрождать, чтобв он действительно был престижным, раньше во времена ещё Советского Союза кубок был престижен из-за того что менталитет людей и строй был в стране совсем другой, сейчас реалии совсем другие, поэтому, чтобы сделать его престижным, необходимо к кубку установить призовой фонд и чтобы это действительно был хороший призовой фонд, вот тогда и клубы Премьер лиги не будут сливать свои игры на кубок и играть будут основными составами а не дублями, вот тогда и престиж кубка восстановится.
Полевой Командир ответил RussianHorse
сегодня в 09:56
RussianHorse:
Тогда я не сделал поправку на юбилей))
    denmig
    сегодня в 09:55
    лишним не будет! - тем более , что соперники попались не из сильнейших! удачный расклад! Чемпионство России, Кубок ЧР !!!
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:55
    Чем ближе к финалу - тем выше ценность КР. И вдруг -бац! - огребли!
    "У нас все силы брошены на ЛЧ и чемпионат. Не стОит разбрасываться на второсортные турниры"...
    Leha-ha50
    сегодня в 09:41
    Многие недооценивают шестое место , но мы то знаем как оно престижно!!!
    Alex-96
    сегодня в 09:40
    После матча с Крыльями глушак скажет, что кубок это турнир второстепенный, а для спартака есть только два трофея - пичененство и кубок соли.
    makkie ответил RussianHorse
    сегодня в 09:39
    RussianHorse:
    Тогда я не сделал поправку на юбилей))
    По секрету скажу, в этом сезоне тоже юбилей учитывается. Скринь)
    Serg3.12
    сегодня в 09:37
    Недооценивают?

    Скорее переоценивают... себя. Да и не клубы, а их сегодняшние тренеры.
    Хотя Ганчаренко понять можно.

    p.s: сейчас реален сюжет, когда Манчини с "нулевыми" 80 лмн не выиграет в этом сезоне ничего.
    drug01
    сегодня в 09:33
    Глушаков говорит как будто кубок у них в кармане
    Майкл59ru
    сегодня в 09:31
    Учитывая то что Кубок это единственный способ у Спартака попасть обратно в еврокубки,то ещё бы он его не ценил )
    Одно слово румын
    сегодня в 09:31
    Если серьёзно и без троллинга, то, что в финале будет Амкар, Тосно или хабаровский СКА, это позор для статуса Кубка, не в обиду перечисленным клубам
    Чикомас
    сегодня в 09:31
    15 лет так не считали...А тут появился шанс. Если повезет, тот же Глушаков заявит, что Кубок покруче чемпионства...
    RussianHorse ответил makkie
    сегодня в 09:30
    makkie:
    Ничему жизнь не учит, ты в прошлом сезоне аналогичное писал после каждого тура :))
    Тогда я не сделал поправку на юбилей))
    tuman960
    сегодня в 09:23
    Больше ничего не остаётся,как считать этот трофей престижным,но и он недостигаем для Спартака-Тосно и Крылья против,а их голос весомий!!!
    makkie ответил RussianHorse
    сегодня в 09:22
    RussianHorse:
    После разгрома от КС Глушаков: - Кубок России обыкновенная чашка, сосредоточимся на сохранении прописки.
    Ничему жизнь не учит, ты в прошлом сезоне аналогичное писал после каждого тура :))
    Гоша Великолепный
    сегодня в 09:22
    Быстро он переобулся!
    sir-5 ответил Шуnя771
    сегодня в 09:18
    Шуnя771:
    То малоизвестные клубы))
    Я бы не назвал "Спартак" образца последних лет,включая прошлый чемпионский сезон,"малоизвестным клубом".
    Шуnя771 ответил sir-5
    сегодня в 09:16
    sir-5:
    Олег,привет.У тебя разорвана логическая цепь:По мере продвижения к финалу,число "многих" возрастает.В последние годы в их числе "Спартак" был постоянно.
    То малоизвестные клубы))
    Шуnя771 ответил sir-5
    сегодня в 09:15
    sir-5:
    Олег,привет.У тебя разорвана логическая цепь:По мере продвижения к финалу,число "многих" возрастает.В последние годы в их числе "Спартак" был постоянно.
    Дарова Гена!
    sir-5 ответил Шуnя771
    сегодня в 09:14
    Шуnя771:
    Глушаков: «Многие недооценивают Кубок России, а я считаю этот трофей престижным» ЦСКА, Зенит это ещё не многие..))
    Олег,привет.У тебя разорвана логическая цепь:По мере продвижения к финалу,число "многих" возрастает.В последние годы в их числе "Спартак" был постоянно.
    RussianHorse
    сегодня в 09:13
    После разгрома от КС Глушаков:
    - Кубок России обыкновенная чашка, сосредоточимся на сохранении прописки.
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 09:12
    Так не только Глушаков считает.
    "Спартак", если захочет, выиграет Кубок.
    Gunslinger
    сегодня в 09:12
    А если бы слили матч, то сказал всё наоборот!!! По течению плывёт Дениска!!! :)))
    sir-5
    сегодня в 09:12
    Согласен.Особенно тогда,когда больше ничего не светит.От этого ценность любого приза резко возрастает. С другой стороны,у любого вылетевшего из турнира клуба, его ценность катастрофически падает.
    Шуnя771
    сегодня в 09:12
    Глушаков: «Многие недооценивают Кубок России, а я считаю этот трофей престижным»

    ЦСКА, Зенит это ещё не многие..))
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