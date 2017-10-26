Кавани мог перейти в «Реал Мадрид» в 2007 году

По словам агента нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, уругваец в 2007 году был близок к переходу в «Реал Мадрид».
«Однажды в 2007 году мне позвонил тренер резервной команды „Реала“ и спросил, сможет ли Кавани через полгода полностью интегрироваться в состав мадридской команды. Но в конечном итоге что-то не заладилось, и „Реал“ подписал Гонсало Игуаина».
Кавани и другие самые эффективные форварды Европы
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А в 2017 Кавани может уйти из ПСЖ.
А в 2017 Кавани может уйти из ПСЖ.
Время покажет!!! Если только так...
Время покажет!!! Если только так...