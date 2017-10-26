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Со следующего сезона в Ла Лиге начнут использовать систему видеоповторов

сегодня, 16:23

Президент Федерации футбола Испании Хуан Луис Ларреа рассказал о том, что в Ла Лиге со следующего сезона начнут использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR):

«В следующем сезоне мы намерены внедрить VAR. Технологии приходят в футбол, и настало время их принять».

Отметим, что испанское первенство по сей день остается единственным среди топ-5 лиг Европы, где до сих пор не используют систему фиксации гола. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отмечал, что эти нововведения слишком дорого обойдутся.

Ларреа сообщил, что потребуется провести более 70 тестовых матчей, чтобы VAR прижилась.

В этом году арбитры опробуют видеоповторы в матчах Кубка Испании.

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Все комментарии
Cules2013
сегодня в 16:37
ну наконец-то. Видеоповторы круче фиксации гола, они нужнее.
Фридрих Гаус
сегодня в 16:36
ура )
Гус Пойет
сегодня в 16:35
Давно пора
Alex12357
сегодня в 16:33
То то я смотрю Меська в поход собрался.
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