Берлускони намерен обратно выкупить «Милан»

Как сообщается, бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони может выкупить контрольный пакет акций итальянского клуба. В данный момент холдинговая компания Берлускони судится с французской компанией Vivendi, сумма иска составляет €3 млрд, но предполагается, что обе стороны пойдут на компромисс и договорятся о сумме в €500 млн.

«Если судебное дело урегулируется и я получу эти деньги, то я, может быть, выкуплю „Милан“ обратно», - заявил Сильвио Берлускони.

Ранее сообщалось, что Берлускони продал «Милан» китайским инвесторам за €700 млн евро.

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