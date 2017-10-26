Каталонский отель, где остановится «Реал», будет усиленно охраняться

В воскресенье «Реал» проведет очередной тур чемпионата, встретившись с «Жироной». Учитывая напряженные отношения между Каталонией и Мадридом, «Королевский клуб» рассчитывает на усиленную охрану отеля «Palau Bellavista Hotel», в котором «сливочные» остановятся перед поединком в Жироне.

«Реал» проведет в гостинице 15 часов. Всё это время по периметру будет стоять охрана, следящая за тем, чтобы сон игроков ничто не побеспокоило.

Местная полиция утверждает, что охрана будет работать в том же режиме, что и месяцем ранее, когда в город приезжала «Барселона». Тем не менее, на фоне политического климата будут предприняты дополнительные меры предосторожности.

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