Суд оправдал президента «Дженоа» в деле о неуплате налогов

В 2013 году президента «Дженоа» Энрико Прециози и генерального директора клуба Алессандро Забрано обвинили в уклонении от уплаты налогов. Владельца «грифонов» приговорили к лишению свободы сроком на полтора года, Забрано — на год. Тем не менее, функционеры к тому времени уже начали выплачивать деньги, которых не досчиталась государственная казна.

Апелляция Прециози и Забрано была принята во внимание. Сегодня итальянская пресса сообщила о том, что их оправдали.

Напомним, что в последнем туре Серии А «Дженоа» уступил «Наполи».

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