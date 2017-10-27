Айю о волевой победе над «Тоттенхэмом»: «Билич в перерыве нашёл нужные слова»

Вингер «Вест Хэма» Андре Айю отметил, что главный тренер «молотобойцев» Славен Билич сумел правильно настроить команду в перерыве матча 4-го раунда Кубка Лиги с «Тоттенхэмом». После первого тайма подопечные хорватского специалиста уступали «шпорам» 0:2, но во второй половине встречи смогли вырвать победу.

«После первого тайма мы смогли сохранить уверенность в себе. Мы проигрывали, но тренер нашёл нужные слова. Мы знали, что если забьём в начале второго тайма, то у нас появится шанс. Я хочу поздравить всю команду, это большая победа», — подчеркнул Айю, отличившийся в этой встрече двумя забитыми голами.

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