Вальверде: «Люди говорят так, будто у Суареса не было классных выступлений в этом сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не согласен с теми, кто считает, что нападающий команды Луис Суарес находится в плохой форме. Уругваец в 6 матчах Ла Лиги забил три мяча, а в трех поединках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вкуса гола еще не чувствовал.

«Луис Суарес в порядке. Он уже сыграл несколько отличных игр в этом сезоне, он полон уверенности.

Люди говорят так, словно у него не было классных выступлений в текущем сезоне, а они были.

Играть хорошо должен не только Суарес, но и вся команда».

Напомним, что форвард некоторое время имеет проблемы с коленом.

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