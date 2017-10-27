Инфантино: «Новый клубный турнир может заменить Кубок Конфедераций»

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что на смену Кубку Конфедераций может прийти новый клубный турнир. Ранее сообщалось, что в 2021 году в Китае пройдет новый чемпионат мира среди клубов, который станет заменой Кубку Конфедераций и будет проводиться каждые четыре года.

«Нынешний клубный чемпионат мира — это хороший турнир, но на данный момент он не оказал особого влияния на развитие клубного футбола в мире. Поэтому есть желание придумать что-то особенное, что-то новое, что поможет клубному футболу по всему миру», - сказал Инфантино.

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