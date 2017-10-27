Инфантино: «Новый клубный турнир может заменить Кубок Конфедераций»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 10 тур
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 15 тур
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СмоленскСмоленск 1:2 Логотип футбольный клуб Псков-747Псков-747
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Казанка (Москва)Казанка 1:0 Логотип футбольный клуб Торпедо Вл (Владимир)Торпедо Вл
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 15 тур
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)Сокол
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 16 тур
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 0:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
19:30 Идет первый тайм, 25’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 1:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол)
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца
  • Главные новости
  • Все новости
18:27
ЦСКА - «Арсенал»: стартовые составы52
17:28
Каталония объявила о независимости от Испании, «Барселона» может покинуть Ла Лигу160
15:33
Коутиньо отказал ПСЖ ради «Барселоны»32
14:49
Гризманн доволен, что «Барселона» контактировала с его агентом70
12:32
Лунев, Дзюба и Дриусси готовы сыграть с «Локомотивом»72
19:57
Вальверде: «Люди говорят так, будто у Суареса не было классных выступлений в этом сезоне»0
19:54
Тренер «Вест Бромвича»: «„Манчестер Сити“ - лучшая команда в Европе»0
19:45
Бакайоко сдержал обещание, покрасив волосы в синий цвет2
19:40
Компани вернется к тренировкам через 10 дней1
19:40
Эллардайс: «АПЛ - лига иностранцев, где британских специалистов считают второсортными»7
19:30
Миранда: «Планирую завершить карьеру в Европе»0
19:27
Озил: «Я счастлив в „Арсенале“»3
19:22
В ФИФА раскритиковали узкие проходы и туалеты на «Ростов Арене»8
19:20
Ибрагимович: «Даже если мне придётся пойти по воде - сделаю это!»4
19:09
Боссы «Лацио» оценивают Милинкович-Савича в 100 млн евро0
19:03
«Сантос» получил 9 млн евро за трансфер Неймара в ПСЖ0
18:55
На «Волгоград Арене» установили два светодиодных экрана0
18:29
Конте: «Журналисты пишут много чуши, чтобы создать проблемы между мной, клубом и игроками»3
18:18
Каждый участник чемпионата мира получит не менее 8 млн долларов5
18:04
Моуриньо: «Кейн? Я же не говорю об Ибрагимовиче, Погба, Рохо и Кэррике»9
17:56
Клопп: «„Хаддерсфилд“ попытается припарковать автобус в игре с „Ливерпулем“»5
17:54
В ФИФА приравняли победы в Межконтинентальном Кубке к триумфам на Клубных чемпионатах мира5
17:51
На матч Россия - Аргентина продано более 30 тысяч билетов11
17:47
13 фанатам «Лацио» запретили посещать стадионы на срок от 5 до 8 лет7
17:42
ЦСКА сыграет против «Арсенала» в чёрной форме10

Инфантино: «Новый клубный турнир может заменить Кубок Конфедераций»

сегодня, 18:50

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что на смену Кубку Конфедераций может прийти новый клубный турнир. Ранее сообщалось, что в 2021 году в Китае пройдет новый чемпионат мира среди клубов, который станет заменой Кубку Конфедераций и будет проводиться каждые четыре года.

«Нынешний клубный чемпионат мира — это хороший турнир, но на данный момент он не оказал особого влияния на развитие клубного футбола в мире. Поэтому есть желание придумать что-то особенное, что-то новое, что поможет клубному футболу по всему миру», - сказал Инфантино.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
drug01
сегодня в 19:43
Пора делать перемены!!!!
Robbaggio
сегодня в 19:41
Да какое развитие, бабла им больше нужно!
нечитайло
сегодня в 19:06
Нужны новые идеи и туиниры
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100