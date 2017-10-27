Эллардайс: «АПЛ - лига иностранцев, где британских специалистов считают второсортными»

Экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что интернационализация английской Премьер-Лиги не идет на пользу местным тренерам. На данный момент в АПЛ работает 7 главных тренеров из Британии и Ирландии.

«Думаю, что в АПЛ британских специалистов считают второсортными.

Это позор, ведь многим высокообразованным и талантливым тренерам некуда идти работать. Сейчас Премьер-Лига - это лига иностранцев. Просто посмотрите на имена владельцев, тренеров и игроков».

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