Миранда: «Планирую завершить карьеру в Европе»

Защитник «Интера» Жоао Миранда сомневается, что завершит карьеру на родине, однако отмечает, что скучает по «Сан-Паулу» - своему бывшему клубу:
«Я часто смотрю матчи „Сан-Паулу“, я бы хотел однажды вновь надеть футболку этого клуба. Однако пока я игрок „Интера“.
Как я уже говорил ранее, думаю, что вернусь в Бразилию лишь в качестве болельщика. Не знаю, будет ли у меня шанс снова сыграть за „Сан-Паулу“, считаю, что сделать это будет сложно.
Я планирую завершить карьеру в Европе, хотя футбол становится все быстрее и динамичнее».
Ранее Миранда назвал цель «Интера» на текущий сезон.
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