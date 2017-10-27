Миранда: «Планирую завершить карьеру в Европе»

Защитник «Интера» Жоао Миранда сомневается, что завершит карьеру на родине, однако отмечает, что скучает по «Сан-Паулу» - своему бывшему клубу:

«Я часто смотрю матчи „Сан-Паулу“, я бы хотел однажды вновь надеть футболку этого клуба. Однако пока я игрок „Интера“.

Как я уже говорил ранее, думаю, что вернусь в Бразилию лишь в качестве болельщика. Не знаю, будет ли у меня шанс снова сыграть за „Сан-Паулу“, считаю, что сделать это будет сложно.

Я планирую завершить карьеру в Европе, хотя футбол становится все быстрее и динамичнее».

Ранее Миранда назвал цель «Интера» на текущий сезон.

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