Тренер «Вест Бромвича»: «„Манчестер Сити“ - лучшая команда в Европе»

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«„Манчестер Сити“ - особенная команда. Они очень сильны. Они лучшие не только в Англии, но и в Европе. Нас ждет очень тяжелая игра. Люди, которые придут на стадион, будут наблюдать за очень, очень хорошей командой. Парни должны выйти на поле и насладиться предстоящей игрой. Посмотрим, что нам удасться сделать», - сказал Пьюлис.

Напомним, что «Манчестер Сити» в минувшем туре чемпионата Англии разгромил «Бернли» со счетом 3:0.

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