«Шальке» не удержал победу в матче с «Вольфсбургом»

В поединке 10-го тура Бундеслиги «Шальке» был близок к победе над «Вольфсбургом» благодаря забитому с пенальти голу Набиля Бенталеба. Тем не менее, хозяева победный счет не удержали.

Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»

«Шальке» – «Вольфсбург» – 1:1 (1:0)

Голы: Бенталеб 43 (пен) — Ориги 90+4

На 60-й минуте Марио Гомес не реализовал пенальти.

«Шальке»: Ферманн, Налдо, Керер, Стамбули, Майер, Харит (Коноплянка 83), Бенталеб (МакКенни 77), Очипка, Калиджури, Бургшталлер, Ди Санто (Ризе 75).

Главный тренер: Доменико Тедеско.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Удуохай, Тиссеран (Дидави 66), Арнольд, Гилавоги (Ориги 77), Герхардт, Верхаг, Гомес, Малли, Блащиковски (Димата 82).

Главный тренер: Мартин Шмидт.

Предупреждения: Налдо 12, Гилавоги 42, Арнольд 44, Калиджури 45+2, Харит 80, Малли 81, Бургшталлер 80.

Судья: Маркус Шмидт.

В параллельном матче тура «Байер» обыграл «Кельн».

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