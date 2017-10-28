Дортмундская «Боруссия» уступила «Ганноверу»

Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Ганноверу» в матче 10-го тура чемпионата Германии.
Ганновер, стадион «HDI-Арена»
«Ганновер» - «Боруссия» Д 4:2 (2:1)
Голы: Жонатас 20 (пенальти), Бебу 40, Клаус 60, Бебу 86 - Загаду 27, Ярмоленко 52.
«Ганновер»: Чаунер, Корб, Антон, Остжолек, Сане, Клаус (Харник 75), Швеглер, Бебу, Бакалож, Зорг, Жонатас (Фюллькруг 80).
Главный тренер: Андре Брайтенрайтер.
«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Загаду, Гетце, Шахин (Геррейру 66), Пулишич, Кастро (Кагава 46), Ярмоленко (Шюррле 74), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
Предупреждения: Жонатас 67, Чаунер 80.
Удаление: Загаду 59.
Судья: Патрик Иттрих.
В параллельном матче «Байер» одержал победу над «Кельном» (2:1).
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Говорю абсолютно без каких-либо эмоций, ибо подобные игры уже стали закономерностью. Не понимаю пока, чего хочет Бош. Аякс прошлогодний повторить? Очень легко научились против такой схемы играть - высокий прессинг, длинные передачи за спину защитникам - и всё, Боруссии нет, и вся "прекрасность" нашей игры горит синим пламенем.
Говорю абсолютно без каких-либо эмоций, ибо подобные игры уже стали закономерностью. Не понимаю пока, чего хочет Бош. Аякс прошлогодний повторить? Очень легко научились против такой схемы играть - высокий прессинг, длинные передачи за спину защитникам - и всё, Боруссии нет, и вся "прекрасность" нашей игры горит синим пламенем.