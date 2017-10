Английская Премьер-Лига в своём официальном твиттере поздравила главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера с его 800-м матчем в турнире. Юбилейной для 68-летнего французского специалиста стала игра 10-го тура национального первенства со «Суонси».

Congratulations, Arsene Wenger! 800 #PL matches and counting for the @Arsenal boss pic.twitter.com/artxaDZ1AZ