Правительство Испании уволило сестру Гвардиолы

Правительство Испании предпринимает санкционные меры в отношении Каталонии, провозгласившей независимость. В частности, было решено уволить сестру наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, Франческу, с должности посла региона в Копенгагене.
Неизвестно, как политический фон повлияет на каталонский футбол, но судьба местных клубов в Ла Лиге по-прежнему остается под вопросом.
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Ничего скоро искоренят эту нечисть.
Ничего скоро искоренят эту нечисть.