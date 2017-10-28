Правительство Испании уволило сестру Гвардиолы

Правительство Испании предпринимает санкционные меры в отношении Каталонии, провозгласившей независимость. В частности, было решено уволить сестру наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, Франческу, с должности посла региона в Копенгагене.

Неизвестно, как политический фон повлияет на каталонский футбол, но судьба местных клубов в Ла Лиге по-прежнему остается под вопросом.

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