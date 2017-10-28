«Байер» одолел «Кельн» в 10-м туре Бундеслиги

В рамках 10-го тура Бундеслиги «Байер» переломил ход поединка и одолел «Кельн».
Леверкузен, стадион «Бай-Арена»
«Байер» – «Кельн» – 2:1 (0:1)
Голы: Бэйли 54, Бендер 74 — Гуйрасси 23
«Байер»: Лено, Бендер, Та, Венделл, Рецос (Хенрикс 46), Арангис, Баумгартлингер, Брандт, Бэйли (Кор 90), Фолланд, Хавертс (Аларио 46).
Главный тренер: Хайко Херрлих.
«Кельн»: Тимо Хорн, Хайнц, Марох (Клюнтер 46), Янн-Килиан Хорн, Соренсен, Леманн (Йойич 77), Озкан, Биттенкурт, Цоллер, Осако (Хандверкер 64). Гуйраси.
Главный тренер: Петер Штегер.
Предупреждения: Цоллер 38, Баумгартлингер 45, Венделл 59, Биттенкурт 77, Аларио 90+2.
Судья: Маркус Шюллер.
В другой встрече тура «Шальке» и «Вольфсбург» сыграли вничью.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте