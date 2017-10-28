МЮ повторил достижение 10-летней давности, не пропустив в первых пяти домашних матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в 10-м туре английского чемпионата, в очередной раз удержав ворота на замке. Уже давно манкунианцы не показывали надежной игры в обороне при домашних трибунах.

В последний раз «красным дьяволам» удалось не пропустить на «Олд Траффорде» в первых пяти матчах Премьер-Лиги в сезоне-2007/08. Тогда «Манчестер Юнайтед» в десятый раз завоевал чемпионство.

Напомним, что единственным голом МЮ в матче со «шпорами» отметился Антони Марсьяль на 81-й минуте.

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