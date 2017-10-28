«Челси» минимально обыграл «Борнмут»

«Челси» одержал победу над «Борнмутом» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Борнмут, стадион «Виталити - Дин Корт»
«Борнмут» - «Челси» 0:1 (0:0)
Гол: Азар 51.
«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Серман, Кук, Станислас (Пью 63), Смит, Дефо (Айб 46), Афобе (Уилсон 74).
Главный тренер: Эдди Хау.
«Челси»: Куртуа, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Педро (Дринкуотер 79), Фабрегас, Азар (Виллиан 85), Бакайоко, Дзаппакоста, Мората (Батшуайи 79).
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Смит 59, Фрэнсис 86.
Судья: Крейг Поусон.
Ранее «Арсенал» одержал волевую победу над «Суонси».
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