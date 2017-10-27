«Кельн» продлил контракт с Раушем

Защитник сборной России Константин Рауш продлил контракт с «Кельном». Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до лета 2021 года. Кроме того, договор с «козлами» пролонгировал капитан команды Маттиас Леманн. Его контракт действует до 2019 года.

Рауш выступает за «Кельн» с мая 2016 года и провел за команду 41 матч, забил один гол и сделал три голевые передачи.

За сборную России сыграл в двух товарищеских матчах с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1), а также в неофициальном спарринге с «Динамо» (3:0).

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