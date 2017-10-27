«Кельн» продлил контракт с Раушем

Защитник сборной России Константин Рауш продлил контракт с «Кельном». Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до лета 2021 года. Кроме того, договор с «козлами» пролонгировал капитан команды Маттиас Леманн. Его контракт действует до 2019 года.
Рауш выступает за «Кельн» с мая 2016 года и провел за команду 41 матч, забил один гол и сделал три голевые передачи.
За сборную России сыграл в двух товарищеских матчах с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1), а также в неофициальном спарринге с «Динамо» (3:0).
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Кто реально выделяется,так Доминик Хайнц,хоть и деф,
однако и в прошлом сезоне забивал, когда Модест еще
солировал у "козлов", а Рауш так,пригодится, в Ганновере
в свое время он был ничего.а сейчас от безысходности
его и подписывают.потому что не самый худший )
очень рассчитываю,что в нашей сборной он не будет
футболистом основы, косячник, в свое время играл
за молодежку немцев,а теперь когда уже им не нужен,
наши решили взять его в сборную ,видать за прошлые заслуги )
Кто реально выделяется,так Доминик Хайнц,хоть и деф,
однако и в прошлом сезоне забивал, когда Модест еще
солировал у "козлов", а Рауш так,пригодится, в Ганновере
в свое время он был ничего.а сейчас от безысходности
его и подписывают.потому что не самый худший )
очень рассчитываю,что в нашей сборной он не будет
футболистом основы, косячник, в свое время играл
за молодежку немцев,а теперь когда уже им не нужен,
наши решили взять его в сборную ,видать за прошлые заслуги )
ТАМ ЖЕ ЛИМИТ НА РУССКИХ ЛЕГИОНЕРОВ !
ТАМ ЖЕ ЛИМИТ НА РУССКИХ ЛЕГИОНЕРОВ !