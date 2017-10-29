Иммобиле: «Теперь одноклубники не могут жаловаться на то, что я им не пасую!»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил гол в ворота «Беневенто» и отметился тремя голевыми передачами. Лучший снайпер чемпионата Италии делится впечатлениями от матча:

«Когда мы подходим к матчам с неправильным настроем, то сами загоняем себя в ловушку. Сегодня мы провели прекрасный первый тайм, слегка расслабились во втором, но одержали победу.

Я рад тому, что мне удалось отдать три результативные передачи. Одноклубники жаловались на то, что я никогда им не пасую, а только сам хочу забивать. Что ж, теперь они жаловаться не могут!»

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