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Мбаппе: «Если я смогу помочь Неймару выиграть „Золотой мяч“, я это сделаю»

сегодня, 15:24

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком года, считает, что ему пока рано думать о завоевании «Золотого мяча»:

«Мне по-прежнему предстоит еще многое сделать, прежде чем смогу рассчитывать на „Золотой мяч“. Я всё еще учусь. Если я хочу стать лучшим игроком, я должен зарекомендовать себя в сборной Франции. Именно к этому я стремлюсь.

Неймар взял меня под свое крыло. Если я смогу помочь ему выиграть „Золотой мяч“, я это сделаю. Но важнее всего успех команды».

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Все комментарии
Foxes
сегодня в 15:52
О себе лучше подумай.
Serge Boykov
сегодня в 15:47
Какие все благородные....или всё же не могут правду сказать?!
Марокко лучше Кемерово
сегодня в 15:42
не получится
evgen88
сегодня в 15:41
пока не завершат карьеру два лучших игрока Месси и Роналду,Килиан нечем не поможешь ты Неймару..
Гус Пойет
сегодня в 15:30
Не дождётся петушок
Gourcuff Yohanne
сегодня в 15:25
выиграешь раньше Неймара парень
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