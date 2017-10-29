Мбаппе: «Если я смогу помочь Неймару выиграть „Золотой мяч“, я это сделаю»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком года, считает, что ему пока рано думать о завоевании «Золотого мяча»:

«Мне по-прежнему предстоит еще многое сделать, прежде чем смогу рассчитывать на „Золотой мяч“. Я всё еще учусь. Если я хочу стать лучшим игроком, я должен зарекомендовать себя в сборной Франции. Именно к этому я стремлюсь.

Неймар взял меня под свое крыло. Если я смогу помочь ему выиграть „Золотой мяч“, я это сделаю. Но важнее всего успех команды».

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